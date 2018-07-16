РИАМО - 16 июл. Чемпионат мира по футболу-2018 в России резко увеличил выручку продавцов сувениров, к примеру, в Москве прирост оборота от продаж различных подарков вырос на 62%, пишет в понедельник газета «Известия».

Оператор фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД» провел экспресс-обзор продаж в разных сегментах торговли и общественного питания во время чемпионата мира по футболу, изучив фактуру с онлайн-касс по всей стране. Компания сравнивала затраты потребителей за четыре недели, на которые пришлось проведение мундиаля, – с 11 июня по 8 июля с периодом с 7 мая по 3 июня. В итоге выяснилось, что продажи подарков и сувениров выросли на 54%, оборот гостиниц и отелей увеличился на 16%, а бары и рестораны заработали на 6% больше.

«Наибольший прирост оборота от реализации подарков и сувениров зафиксирован в Екатеринбурге (на 122%), Москве (на 62%) и Санкт-Петербурге (на 22%). Самыми популярными товарами стала продукция с символикой ЧМ-2018, матрешки и кокошники», – говорится в статье.

В сфере гостиничного бизнеса доходы больше всего выросли в столице (на 29%), Самаре (на 24%) и Ростове-на-Дону (на 22%). Гости предпочитали одноместные номера. Наибольший рост оборота зафиксирован в барах Сочи (на 58%), Казани (на 49%) и Самары (на 39%). Гости заведений в основном выбирали алкогольные и слабоалкогольные напитки, салаты и комплексные обеды.

В минувшее воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.