РИАМО - 16 июл. Избирательная комиссия Московской области после проверки представленных документов приняла решение о регистрации шести кандидатов на должность губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Закончился период регистрации кандидатов на должность губернатора Московской области. Выдвижение кандидатов осуществлялось в период с 7 по 27 июня, документы на регистрацию принимались до 5 июля», - сказала председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

В установленный срок необходимый пакет документов для регистрации представили следующие кандидаты: Лилия Белова - выдвинута от Регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев - выдвинут от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Также зарегистрированы Кирилл Жигарев - выдвинут от ЛДПР; Борис Надеждин - выдвинут от Регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов - выдвинут от КПРФ и Игорь Чистюхин - выдвинут от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

«Избирательная комиссия Московской области после проверки представленных документов приняла решение об их регистрации. В избирательной кампании примут участие шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья», - отметила Хаймурзина.

По данным пресс-службы, в связи с непредставлением необходимых документов для регистрации в ней было отказано следующим кандидатам: Владимиру Рязанову от партии «Коммунисты России»; Максиму Шингаркину от партии «Родина», Алексею Дуленкову от партии «Парнас» и Николаю Дижуру от партии «Яблоко».

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.