РИАМО – 16 июл. Стоимость билетов на концерты в концертном зале «Зарядье», который откроется в Москве этой осенью, будет начинаться от 100 рублей, сообщила генеральный директор концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова.

«Мы придерживаемся принципиальной политики – мероприятия в концертном зале «Зарядье» должны иметь возможность посещать люди всех возрастов и с любым уровнем достатка. Цены на билеты будут начинаться от 100 рублей за место на нашем балконе, сделанном по принципу венской оперы», – сказала Жукова в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник.

По ее словам, чем ближе к сцене, тем стоимость, соответственно, больше, но «заоблачных цен по 150 тысяч не будет».

«Мы рассчитываем стоимость только исходя из затрат на сам концерт», – подчеркнула Жукова.

В зале также будут проходить и бесплатные мероприятия, добавила Жукова.

«Будем проводить творческие встречи, концерты и мастер-классы для детей и социально незащищенных групп граждан – пенсионеров, инвалидов», – сказала гендиректор концертного зала.

Строительство концертного зала «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье».

Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.