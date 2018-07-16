РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. С начала текущего года в городском округе Люберцы более 540 иностранных граждан приняли присягу на верность Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Торжественная церемония прошла 13 июля в МУ МВД России «Люберецкое». Присягу у иностранных граждан принимали заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» полковник полиции Сергей Разгуляев, замначальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» подполковник внутренней службы Игорь Макаренко.

«Тринадцатого июля один гражданин Республики Замбия и 63 уроженца стран ближнего зарубежья приняли присягу на верность Российской Федерации и поклялись соблюдать Конституцию и законы России. Всего с начала 2018 года 541 иностранный гражданин приняли присягу на верность России», – отмечается в сообщении.

С 1 сентября 2017 года принятие присяги является обязательной процедурой для иностранных граждан, которые, поставив подпись в документе, обязуются соблюдать российское законодательство, уважать традиции и историю государства. В конце мероприятия сотрудники полиции поздравили собравшихся и пожелали участникам быть достойными гражданами страны, с честью нести звание гражданина России.