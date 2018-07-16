РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В понедельник ночью во время пожара в квартире на улице Красногорская в Люберцах огнеборцы эвакуировали трех человек, сообщил начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

В городском округе в понедельник состоялось оперативное совещание.

«Пожар произошел в квартире дома №21 на улице Красногорской ночью в 1:52 (16 июля – ред.). На момент прибытия происходило горение двухкомнатной квартиры на втором этаже пятиэтажки. В результате пожара квартира частично обгорела. С третьего этажа эвакуировали трех человек по лестничным маршам», – сказал Иванов.

Он добавил, что за минувшую неделю, с 9 по 16 июля, подразделения Люберецкого гарнизона произвели 35 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации пяти пожаров. Два пожара произошли на автомобильном транспорте, один – в частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Ручеек» на улице Песчаная, также одно возгорание произошло в бане на участке в поселке Тураево ПСК «Василек». Пострадавших в пожарах нет.

«Четыре раза за неделю (9-16 июля – ред.) люберецкие пожарные оказывали помощь службам 02 и 03, а девять раз выезжали на вскрытие дверей», – отметил Иванов.

По словам начальника МУ МВД России «Люберецкое» Евгения Романцева, за прошедшую неделю в плановом режиме полицейские поддерживали правопорядок на всех массовых мероприятиях, в том числе на чемпионате мира по футболу.