РИАМО – 16 июл. Один из крупнейших органов в Европе установят в столичном концертном зале парка «Зарядье», его доставят из Франции в Россию поэтапно, сообщила генеральный директор концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова.

«Наш орган будет самым крупным в столице и одним из крупнейших в Европе. Для сравнения: самый большой ныне действующий орган в России, состоящий из 84 труб, установлен в Доме музыки, орган «Зарядья» будет иметь на одну трубу больше», – сказала Жукова в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник.

Большие размеры и сложное устройство инструмента потребовали специальных условий при его транспортировке, приемке, монтаже, отметила она.

«Доставляют орган французской компании Muhleisen из Страсбурга поэтапно. Параллельно проводится его инсталляция. Полноценно орган заиграет к концу 2019 года», – добавила Жукова.

Строительство концертного зала «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье». Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.