РИАМО - 16 июл. Понедельник, 16 июля, может стать самым жарким днем с начала лета, синоптики прогнозируют плюс 31 градус, сообщил РИАМО в понедельник представитель Гидрометцентра России.

«Сегодня максимум 31 градус, по прогнозам этот день может стать самым жарким с начала лета, но это только предварительные прогнозы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил что в воскресенье столбики термометров в Москве показывали 28,7 градуса жары. До этого самый теплым днем в Москве было 30 июня, тогда воздух прогрелся до плюс 30,6 градуса.