РИАМО - 16 июл. К следующим выходным в Москве может выпасть в сумме около 40% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В столице в течение всей недели сохранится по-летнему неустойчивая погода. Максимальная температура в Москве в ближайшие дни будет в пределах плюс 26-28 градусов.

«Ливни могут усилиться во вторник, когда может выпасть до 14 миллиметров. Всего же к выходным в Москве может выпасть в сумме около 40% месячной нормы осадков», – говорится в сообщении.

Жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник. Температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, возможны грозы.