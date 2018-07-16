РИАМО - 16 июл. В столице за время проведения чемпионата мира по футболу-2018 медицинские бригады санитарных вертолетов Московского авиационного центра оказывали помощь на месте и эвакуировали с мест ДТП и других происшествий 64 человека, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, с начала июня экипажи санитарных вертолетов ГКУ «МАЦ» несут дежурство в усиленном режиме, который продлиться еще на 10 дней, до 25 июля включительно.

«Благодаря колоссальной профилактической работе организаторов по подготовке к ЧМ мира по футболу FIFA 2018 наша санитарная авиация по эвакуации болельщиков или спортсменов не привлекалась. Однако вылеты по оказанию экстренной медицинской помощи осуществляются ежедневно на ДТП и другие происшествия: падения с высоты, сердечные приступы, перевозка больных и тому подобное», - отметил директор ГКУ «МАЦ» Кирилл Святенко.

В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.