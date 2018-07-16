РИАМО - 16 июл. Иностранные болельщики обратились в подмосковную систему-112 69 раз за время проведения ЧМ по футболу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Всего с начала чемпионата в систему-112 поступило 69 вызовов. В основном, от испаноговорящих болельщиков», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что большая часть вызовов носила справочно-консультационный характер.

В минувшее воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб. Благодаря этому значительно сокращается время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС и оперативно оказывается помощь пострадавшим.