РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Футболисты подмосковных Люберец 4 августа примут на домашнем поле клуб из Коломны в туре первенства России среди команд III дивизиона, сообщается на сайте команды.

«Четвертого августа ФК «Люберцы» встретится с клубом «Коломна-2». Игра пройдет в рамках 16 тура первенства России среди команд III дивизиона», – говорится в сообщении.

Матч пройдет на стадионе «Торпедо» в Люберцах. Начало в 18:00. Вход свободный.

Команда «Люберцы» занимает первую строчку в турнирной таблице. Его противник находится на 14 месте. Всего в первенстве участвуют 15 подмосковных команд.