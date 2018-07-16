Во второй половине футбольного матча на стадионе «Лужники» трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона.
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Во второй половине футбольного матча на стадионе «Лужники» трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона.
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