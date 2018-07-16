РИАМО – 16 июл. Экспертиза подтвердила подлинность найденных в Екатеринбурге останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи, сообщает Газета.ru.

«Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, cемья из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын», – сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Она рассказала, что результаты сравнения генетических профилей костных останков и образцов от ныне живущих потомков Романовых подтверждают, что останки принадлежат императорской семье.

Также останки мужчины, идентифицированного как Николай II, сравнили с генетическим материалом императора Александра III и обнаружили, что они генетически связаны на уровне отец – сын.

Расследование дела об убийстве семьи Николая II продолжается. В настоящее время ученые работают с 2 тысячами документов.

Уголовное дело об убийстве царской семьи было возбуждено в 1993 году и завершено в 2011 году. В 2015 году СК возобновил расследование и провел эксгумацию останков, захороненных в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.