РИАМО – 16 июл. Неизвестный молодой человек облил пивом лидера ЛДПР и зампредседателя Госдумы Владимира Жириновского, который в сопровождении охраны решил посетить улицу Никольскую, где болельщики отмечали победу сборной Франции на ЧМ-2018, сообщает РЕН ТВ.

Видео разместили в сети Instagram.

«Владимира Жириновского облили пивом, когда он пришел на Никольскую улицу в Москве пообщаться с футбольными болельщиками. На кадрах видно, как молодой человек плеснул жидкостью в сторону лидера ЛДПР. Несколько капель попали Жириновскому на лицо», – говорится в сообщении.

Злоумышленника тут же схватила полиция. Когда молодой человек оказался рядом с Жириновским, тот, в отместку, хлестнул его кончиками пальцев по лицу. О дальнейшем развитии событий неизвестно.

В минувшее воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.