РИАМО - 16 июл. Температура воздуха в Москве в понедельник будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится влиянием циклонической депрессии с юго-запада, из-за чего в небе соберутся отдельные массивы грозовых облаков высотой до 12-13 километров, что сулит москвичам локальные скоротечные ливни при температурном фоне на 5-6 градусов теплее положенного по климату», – говорится в сообщении.

Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха в столице плюс 28-30 градусов, по области плюс 26-31 градусов.

Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе – порывистый. Относительная влажность около 43%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.