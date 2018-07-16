РИАМО - 16 июл. Московской метрополитен выпустил в двух дизайнах карты «Тройка», посвященные окончанию чемпионата мира по футболу, на одной изображена карта России, а на второй - российские болельщики на трибуне стадиона, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Транспортные карты «Тройка» с двумя новыми дизайнами, посвященными окончанию чемпионата мира по футболу — 2018, появились в кассах Московского метрополитена. Тематические проездные билеты выпустили тиражом 20 тысяч экземпляров (по 10 тысяч каждого дизайна)», - говорится в сообщении.

Первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что к началу чемпионата мира по футболу были выпущены карты «Тройка» с футбольным мячом, залетающим в ворота, которые пользовались повышенным спросом у пассажиров. За время турнира было продано 160 тысяч таких карт.

«К окончанию чемпионата мира по футболу мы специально выпустили еще два вида футбольных дизайнов карты «Тройка», новые карты пополнят коллекцию поклонников футбола и останутся туристам на память о метро, Москве и мундиале», — сказал Латыпов.

Кроме, того на первом варианте футбольной «Тройки», которая посвящена окончанию ЧМ-2018, изображена карта России. На ней красными звездами отмечены города, в которых проходили матчи чемпионата. На втором варианте карты разместили фотографию российских болельщиков на трибуне стадиона и флаг России. Также на билетах написано «Россия-2018. Футбол. Russia 2018. Football».