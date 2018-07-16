РИАМО - 16 июл. Гости и жители столицы могут приобрести электронные билеты на музыкальные представления в Московский концертный зал «Зарядье», которые пройдут с сентября по декабрь 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский концертный зал «Зарядье» запускает электронную продажу билетов. Онлайн-касса заработала на официальном сайте новой музыкальной площадки. При покупке четырех билетов и более предоставляются специальные скидки», – говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Ольга Жукова отметила, что концертный зал «Зарядье» в Москве официально откроется в День города, 8 и 9 сентября.

«Однако возможность заранее приобрести билет на музыкальное представление есть уже сейчас. О том, какие концерты пройдут на новой сцене с сентября по декабрь 2018 года, все желающие могут узнать на нашем сайте», – сказала Жукова.

Кроме того, в первый день открытия, 8 сентября, зрители услышат шедевры мировой классической музыки от симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, а также арии в исполнении знаменитых российских оперных артистов Альбины Шагимуратовой и Ильдара Абдразакова.

Во второй день, 9 сентября, на сцене «Зарядья» выступит легендарный итальянский дирижер – бывший художественный руководитель театра «Ла Скала» (1986–2005) Риккардо Мути с Российским национальным оркестром.

В течение дебютного сезона в концертном зале выступят американский джазовый певец Бобби Макферрин, известный по бессмертному хиту Don’t warry, be happy, легендарная американская оперная певица лауреат премии «Грэмми» Джойс Дидонато, французский пианист лауреат XV конкурса Чайковского в Москве Люка Дебарг и другие именитые музыканты.

Жукова попросила гостей оставлять отзывы о концертах, исполнителях и просто свои впечатления о новом концертном зале на своих страницах в социальных сетях с хештегами #Зарядиськлассикой, #Зарядисьджазом, #Зарядисьбарокко и #Зарядисьзнанием. Это позволит концертному залу оперативно узнавать мнение зрителей о его работе и совершенствовать ее.

Строительство концертного зала «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье». Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек.