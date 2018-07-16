РИАМО - 16 июл. Матч между сборными Франция-Хорватия, который прошел на стадионе «Лужники», в прямом эфире транслировали более 8720 экранов в 1896 вагонах московского метро, финал чемпионата мира 2018 по футболу посмотрели свыше 310 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Экраны были установлены для оперативного информирования пассажиров. Но вариантов их использования гораздо больше, наши технические возможности в метро огромны. Например, сейчас на экраны выводятся сообщения об изменениях в работе городского транспорта, оперативные новости и транслируются матчи со стадионов ЧМ-2018. Только матч финала посмотрело более 310 тысяч пассажиров метро», – сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Составы с дисплеями курсируют по всем линиям московского метро, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. В зависимости от модели поезда в вагонах размещено по четыре HD-экрана с диагональю 21,5 дюйма или по восемь экранов с диагональю 15,6 дюйма.

Посты с фотографиями экранов, показывающие прямые трансляции матчей ЧМ, стали одними из самых популярных в социальных сетях туристов.

В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.