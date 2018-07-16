РИАМО - 16 июл. В результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля в подмосковном Можайске пострадали три человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 01:55 16 июля поступило сообщение о ДТП на 132-м километре трассы М-1 «Беларусь», городской округ Можайск, вблизи деревни Цуканово. В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузового автомобиля. В результате ДТП три человека пострадали», – говорится в сообщении.

Движение на дороге не перекрывалось. Возгорания и розлива топлива нет. Причины ДТП устанавливаются.