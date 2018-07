РИАМО - 16 июл. Участникам проекта «Музыка в метро» в Москве иностранные болельщики чемпионата мира по футболу чаще всего подпевали, когда те исполнялись хиты группы Queen и Metallica, а также «Смуглянку» и «Катюшу», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московский метрополитен озвучил самые популярные у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу песни, которые исполняют участники проекта «Музыка в метро». Артисты выступают на станциях столичной подземки в специально выбранных местах, которые отвечают правилам безопасности и не мешают проходу пассажиров», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что музыкальные вкусы туристов и болельщиков, которые приехали в Москву на матчи чемпионата мира по футболу, разнятся.

«Творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев. Поэтому когда в метро звучат кавера на песни We Will Rock You и We Are The Champions (Queen), Nothing Else Matters (Metallica), туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют», — сказал Ликсутов.

Кроме того, гости столицы из стран Ближнего Востока часто просят исполнять популярную в этом регионе песню Habibi (Maître Gims). А болельщикам из стран Латинской Америки нравится, когда играет хит Asereje испанского квартета Las Ketchup.

На сайте добавляется, что иностранцы знают также популярные русские песни — «Смуглянку» и «Катюшу». Они подпевают участникам проекта «Музыка в метро».

«Помимо известных во всем мире композиций, артисты играют свою инструментальную музыку. Она вызывает большой интерес у туристов», — отметил Ликсутов.

Количество слушателей проекта «Музыка в метро» увеличилось в 1,5 раза после начала чемпионата мира по футболу. Проект был запущен весной 2016 года. С тех пор прошло больше 40 тысяч выступлений в разных жанрах, а количество площадок, где артисты могут давать концерты, увеличилось с трех до 32. Проект поддерживают известные исполнители. Например, на площадках в метро уже выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита, оркестр «Спасская башня» и рок-группа «СерьГа». Сейчас в проекте принимают участие 220 исполнителей.