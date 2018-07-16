РИАМО - 16 июл. За минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировали 20 возгораний, к их тушению привлекли 168 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров – 20. Спасен один человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 168 человек и 56 единиц техники», – говорится в сообщении.

В частности, пожар произошел в строении в городском округе Домодедово, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали. На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом спасли семь человек.

Так, в результате нарушения правил дорожного движения (несоблюдение дистанции) произошло попутное столкновение четырех легковых автомобилей и грузового автомобиля по направлению движения в область. В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Движение на дороге не перекрывалось.

В Можайске в результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадало три человека. Движение на дороге не перекрывалось.

Более 730 человек эвакуировали из торгового центра «Белая дача» после сообщения о минировании. Наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, вызов ложный.

Аварий на водных объектах не зарегистрировано.