РИАМО - 16 июл. Жаркая погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, возможны грозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Характер погоды в Московском регионе практически не изменится: будет жарко, местами пройдут локальные ливни, грозы, возможен град. При северо-восточном умеренном ветре, порывы которого при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду, температура воздуха повысится до отметок плюс 28-30 градусов в Москве и до 25-30 градусов по области», - говорится в сообщении.

Высокие дневные температуры сохраняют условия термического дискомфорта, пониженным будет и содержание кислорода в воздухе.

«Такая погода плохо переносится людьми с сосудистыми нарушениями, прежде всего перенесшими сосудистые катастрофы, а также гипотониками, гипертониками, людьми, страдающими хронической кислородной недостаточностью, эндокринными нарушениями. Тяжело в такую погоду пожилым людям и детям. Специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, постараться отложить прогулки в самые жаркие околополуденные часы и не забывать принимать рекомендованные лечащим доктором препараты», - предупреждают синоптики.