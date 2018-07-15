РИАМО - 15 июл. Полиция возбудила административные дела в отношении выбежавших на футбольное поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В воскресенье во второй половине футбольного матча на стадионе «Лужники» трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона.

«В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)», - говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ, нарушители являются участниками панк-группы Pussy Riot.

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