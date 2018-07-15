РИАМО - 15 июл. Пассажиры Московского метрополитена могут свободно воспользоваться станциями «Университет», «Воробьевы горы» и «Спортивная», а также станцией МЦК «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее эти станции работали только на вход из-за финала чемпионата мира по футболу.

«Станции мосметро «Университет», «Воробьевы горы», «Спортивная», а также МЦК «Лужники» снова работают в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

ЧМ-2018 завершился в воскресенье, победителем стала сборная Франции.