РИАМО – 15 июл. Президент России Владимир Путин предложил дать иностранцам, имеющим паспорта болельщиков, право безвизового въезда на территорию РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу. Победу в нем одержала сборная Франции.

«Президент отметил, что иностранные граждане, которые обладают паспортами болельщика, получат право многократного въезда на территорию России», - говорится в сообщении.

Он также добавил, что право безвизового въезда в РФ будет действовать до конца года.

«Мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года. Многократный, и повторяю, безвизовый режим», — сказал Путин.

Глава государства также выразил надежду, что иностранные туристы воспользуются этой возможностью и вернутся в Россию вместе со своими друзьями и родными.

Впервые в истории Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.