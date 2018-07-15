РИАМО - 15 июл. Порядка 55 тысяч болельщиков уехали со стадиона «Лужники» после финального матча чемпионата мира по футболу на общественном транспорте, развоз закончили за 1 час 10 минут, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу. Победу в нем одержала сборная Франции.

«Развоз болельщиков закончен за 1 час 10 минут, 55 тысяч уехали городским транспортом, остальные ушли пешком», - говорится в сообщении.

Впервые в истории Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.