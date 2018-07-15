РИАМО - 15 июл. Свыше 26 тысяч болельщиков уехали со стадиона «Лужники» после финального матча чемпионата мира по футболу на метро Москвы и МЦК, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу. Победу в нем одержала сборная Франции.

«Более 26 тысяч болельщиков уже уехали со стадиона «Лужники» на мосметро и МЦК», - говорится в сообщении.

Впервые в истории Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.