РИАМО - 15 июл. Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил высокий уровень организации чемпионата мира по футболу, который завершился в воскресенье в Москве, и поздравил сборную Франции с победой.

Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 в финале ЧМ-2018.

«Вот и завершился чемпионат мира по футболу. Финал стал настоящим украшением турнира, подарившего праздник всему миру. Поздравляю сборную Франции с заслуженной победой, и нашу страну с потрясающей организацией мундиаля. Дальше будет только лучше!» - написал Брынцалов в «ВКонтакте».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.