РИАМО - 15 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за гостеприимство, которое помогло создать атмосферу праздника во время чемпионата мира по футболу.

В воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу. Победу в нем одержала сборная Франции.

«Самое массовое спортивное мероприятие за всю историю Москвы закончилось. Даже немного грустно. Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он выразил благодарность организаторам, правоохранителям, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ.

«Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы», - написал столичный градоначальник.

Также он выразил огромную благодарность москвичам.

«Своим гостеприимством, энтузиазмом, улыбками вы создали такую атмосферу праздника, которую надолго запомнят наши гости. Да и все мы стали чуть-чуть другими. Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами. Спасибо, друзья!» - написал он.

Впервые в истории Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.