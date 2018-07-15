РИАМО - 15 июл. На Никольской улице в центре Москвы собрались фанаты из разных стран, чтобы отметить окончание чемпионата мира по футболу и победу сборной Франции в финале, звучат кричалки, кто-то просто свистит, кто-то дует в трубки, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 в финале ЧМ-2018.

По шуму Никольская улица сейчас ничем не отличается от стадиона в самый разгар футбольного матча. Разные кричалки на разных языках сливаются в единую шумовую волну. но самая популярная и громкая - это «Россия». Это слово здесь можно услышать от болельщиков всех национальностей. Выкрикивая это мимо прошли бразильцы, следом за ними мексиканцы.

«Я весь чемпионат сюда приходил. Это самое праздничное место в Москве сейчас. А сегодня вдвойне интереснее. Думаю, что в ближайшее время здесь подобного не увидим», - сказал один из болельщиц.

Главным объектом внимания на улице стали конечно французские болельщики. Они собрались в группу и выкрикивают кричалки на родном языке.

Кто-то крикнул «Viva la France» и на пару секунд вся улица утонула в оглушительном гуле от всех болельщиков. А сами болельщики уже двукратных чемпионов мира вынуждены останавливаться через шаг. Из желающих сфотографироваться с ними на память выстраиваются целые очереди.

Не меньше любопытствующих собрали установленные интерактивные порталы, на которых сейчас транслируется картинка из «Лужников». Болельщики машут друг другу и шлют воздушные поцелуи.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.