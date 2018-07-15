РИАМО - 15 июл. Порядка 15 тысяч французских болельщиков остались на стадионе «Лужники», чтобы отметить победу своей сборной на ЧМ-2018, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 в финале ЧМ-2018.

«Большое количество французских болельщиков, порядка 15 тысяч, остались праздновать победу своей команды на стадионе «Лужники». Будем ждать до последнего, пока они закончат, чтобы отвезти их домой», - говорится в сообщении.

Кроме этого, 700 человек уже уехали на такси. Аккредитованные машины еще есть, на пересечении улицы Лужники и Лужнецкой набережной.

Также три резервных поезда МЦК в течение 20 минут повезут дорогих болельщиков.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.