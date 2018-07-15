РИАМО - 15 июл. Болельщики начали покидать московский стадион «Лужники» и направляться в сторону метро после финального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2, передает корреспондент РИАМО.

«Лужники» накрыл сильный дождь, но это не повлияло на движение болельщиков.

В основном стадион покидают хорватские болельщики, французы поют на стадионе.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.