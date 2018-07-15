РИАМО - 15 июл. Электропоезда на Киевском направлении Московской железной дороги ходят с увеличенными интервалами из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщается на сайте МЖД.

«Сегодня в 14:08 на станции «Солнечная» из-за обнаружения подозрительного предмета в вагоне был вынужденно остановлен пригородный поезд №6157 Москва-Калуга-1 Киевского направления МЖД. На время работы правоохранительных органов пассажиры были эвакуированы», - говорится в сообщении.

На период незапланированной стоянки состава движение других поездов на перегоне было организовано по соседним путям. В результате несколько составов, включая данный электропоезд, следуют с увеличенным интервалом.

Диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их движение в график.