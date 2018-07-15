РИАМО - 15 июл. Все матчи чемпионата мира-2018 в Москве, включая финал в воскресенье, посетили свыше 767 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы агентства ТурСтат.

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными командами Франции и Хорватии посетили 78 тысяч 11 зрителей.

«В Москве 12 матчей чемпионата мира-2018 по футболу с 14 июня по 15 июля, семь матчей «Лужниках» и пять матчей на «Спартак Арене» посетили 767 тысяч 27 зрителей, в среднем, 63 тысячи 920 зрителей за матч. Семь матчей ЧМ-2018 в «Лужниках» посетили 546 тысяч 77 зрителей», - говорится в сообщении.

На всех матчах ЧМ-2018 присутствовали более 3,31 миллиона человек, в среднем, более 47 тысяч человек за матч.

Москва и стадион «Лужники» заняли первое место по числу зрителей матчей ЧМ-2018. В первой пятерке городов ЧМ-2018 также Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Казань.