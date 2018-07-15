РИАМО - 15 июл. Спасатели вытащили в воскресенье из водоемов Москвы восемь человек, кто-то из них был в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«На данный момент сегодня спасено 8 человек. 10 человек спасено за выходные дни. В частности, в районе парка «Фили» спасатели вытащили женщину 1980 года рождения, которая в состоянии алкогольного опьянения купалась в Москве-реке. Ее муж пытался предупредить супругу, и ругался что она купается в запрещенном месте, но женщина не послушала предупреждений и в итоге ей потребовалась помощь спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах», - сказал собеседник агентства.

Также в 17:50 молодого человека 1994 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения спасли в 5 метрах от берега. Спасатели поисково-спасательной станции «Академическая» в 100 метрах от станции во время патрулирования заметили мужчину, уходящего под воду. Его вытащили из воды, оказали первую помощь и доставили на станцию. От госпитализации он отказался и его отпустили домой.

Спасатели также вытащили из пруда мужчину 1962 года рождения. Московские спасатели оказали пострадавшему первую помощь, очистили дыхательные пути от воды и доставили на поисково-спасательную станцию, где вызвали ему скорую помощь. Наряд скорой забрал спасенного в больницу, но в дороге мужчина вел себя буйно и его передали сотрудникам полиции.

На Терлецком пруду спасли мужчину 1993 года рождения и пьяного мужчину 1969 года рождения. А гражданина Таджикистана вытащили из Борисовских прудов.

«Молодой человек 1996 года рождения, не умеющий плавать, купался с надувным кругом. В 70 метрах от берега стал тонуть и звал на помощь. Происшествие произошло в 700 метрах от поисково-спасательной станции «Борисовская». Московские спасатели поспещили на помощь по тревоге, подняли пострадавшего из воды и оказали ему первую помощь. Спасенный плохо говорил по-русски. В 17:50 его отпустили домой», - заключил собеседник агентства.