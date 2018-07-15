РИАМО - 15 июл. Сборная Франции во время церемонии награждения получила легендарный трофей - Кубок FIFA, в ходе церемонии шел сильный ливень, все присутствующие были насквозь промокшими, передает корреспондент РИАМО.

В честь победителя на стадионе прогремел салют.

Французы в финале обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2, а форвард Антуан Гризманн, по мнению болельщиков, признан лучшим игроком матча.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.