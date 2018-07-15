РИАМО - 15 июл. В территориальный отдел полиции Москвы доставили трех девушек и молодого человека, которые выбежали во время финала ЧМ по футболу на поле, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В воскресенье во второй половине футбольного матча на БСА «Лужники» трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона.

«Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

ЧМ-2018 завершился в воскресенье, победителем стала сборная Франции.