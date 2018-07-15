РИАМО - 15 июл. Режим работы станций метро «Спортивная» и МЦК «Лужники» вновь изменился, они работают только на вход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Южный вестибюль станции «Спортивная» мосметро и станция «Лужники» МЦК работают только на вход пассажиров», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для проезда с фан-феста ЧМ2018 необходимо пользоваться станциями метро «Ломоносовский проспект» и «Ленинский проспект». Станции «Университет» и «Воробьевы горы» закрыты для входа.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

ЧМ-2018 завершился в воскресенье, победителем стала сборная Франции.