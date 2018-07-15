РИАМО - 15 июл. Фанаты сборной Франции прыгают на трибунах стадиона «Лужники» после финального свистка, передает корреспондент РИАМО.

Сборная Франции стала чемпионом мира. Французы машут флагами, свистят, прыгают, скандирует.

Тренерский состав французов встал в круг и танцует.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.