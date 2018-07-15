РИАМО - 15 июл. Сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии в финале чемпионата мира по футболу со счетом 4:2, передает корреспондент РИАМО.

На 18 минуте французы разыграли штрафной, автогол на счету хорватского форварда Марио Манджукича. Затем хорваты сравняли счет усилиями Ивана Перишича. На 38 минуте матча Антуан Гризманн реализовал пенальти и вывел сборную Франции вперед. Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи французы забили два гола. Отличились Килиан Мбаппе и Поль Погба. Хорватом удалось отыграть один мяч. За автогол реабилитировался Марио Манджукич.

В добавленные к основному времени матча пять минут хорваты не смогли отыграться. В итоге 4:2.

Через несколько минут игроки сборной Франции поднимут легендарный трофей - Кубок FIFA - над головой.