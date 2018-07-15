РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 июл. Служба безопасности торгового центра «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках вечером в воскресенье огородила зону фуд-корта из-за задымления, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ТЦ.

«Первое здание торгового центра «МЕГА Белая Дача» работает только на выход. Зону фуд-корта огородили, сказали, из-за задымления», - сказал собеседник агентства.

В данный момент охрана стоит по периметру фуд-корта. Людей сначала из здания эвакуировали, но сразу же пустили обратно.