РИАМО - 15 июл. В некоторых районах на западе Москвы вечером в воскресенье гремит гром и видны молнии, начался сильный дождь, передает корреспондент РИАМО.

На западе Москвы в районах Кунцево и Крылатское в начале гремел гром, потом начался ливень. На дорогах образовываются подтопления. Прохожие прячутся от непогоды под зонтами, в подземных переходах, а также торговых центрах. На небе видны молнии.

Ранее МЧС разослало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Москве, жителей столицы предупредили о грозе и граде, а также о сильном ветре.