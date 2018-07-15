РИАМО - 15 июл. Сборная Франции увеличила разрыв в счете в финальном матче чемпионата мира по футболу с Хорватией до 3:1, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На 59 минуте встречи гол забил полузащитник Поль Погба.

Ранее на 38 минуте встречи был точен форвард Антуан Гризманн.

На 18 минуте встречи гол в ворота хорватов со штрафного удара в свои же ворота забил 17 номер Марио Манджукич. Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич на 27 минуте встречи забил гол в ворота сборной Франции.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимали 11 российских городов.