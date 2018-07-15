РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Сотрудники пожарной охраны проверяют сообщение о задымлении в одном из домов микрорайона Климовск, сообщил «РИАМО в Подольске» в воскресенье представитель пожарной охраны.

В воскресенье поступило сообщение о запахе дыма в доме №13 на проспекте 50-лет Октября микрорайона Климовск. Это многоквартирный дом, на первых этажах которого располагается библиотека и зоомагазин.

«На данный момент (на 18:50 - ред.) многоквартирный дом и зоомагазин проверили – возгорание не обнаружили. Сейчас ждем сотрудников правоохранительных органов, для того, чтобы попасть в помещение библиотеки», - сказал собеседник портала.

Он отметил, что на месте инцидента работает пять пожарных машин.