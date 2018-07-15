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- Закрытие Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
В Москве на Большой спортивной арене «Лужники» прошла официальная церемония закрытия чемпионата мира по футболу.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Сразу после церемонии закрытия состоялся главный матч турнира. В финале за звание чемпиона поборолись сборные Франции и Хорватии.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Болельщики из разных стран собираются возле стадиона «Лужники» на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором за звание сильнейшей команды поборются сборные Франции и Хорватии.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На стадионе царит невероятная атмосфера, он забит до отказа. Болельщики поют, дудят в вувузелы, выкрикивают название своей страны.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Футбольное поле на время церемонии закрытия превратили в импровизированную сцену, где выступают артисты в национальных костюмах стран-участниц чемпионата мира.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Легендарный кубок FIFA перед началом матча зрителям представили капитан сборной Германии, ставшей чемпионом мира в 2014 году, и модель Наталья Водянова.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Поездами столичного метро и Московского центрального кольца на финальный матч между сборными Хорватии и Франции на стадион «Лужники» прибыли свыше 47 тысяч человек.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: финальный матч ЧМ между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: финальный матч ЧМ между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: финальный матч ЧМ между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве
На фото: финальный матч ЧМ между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: финальный матч ЧМ между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: финальный матч ЧМ между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: финальный матч ЧМ между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве
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