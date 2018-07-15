РИАМО - 15 июл. Болельщики, смотрящие матч в фан-зоне чемпионата мира около МГУ, встретили бурными овациями забитые мячи сборной Франции и сборной Хорватии, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На 18 минуте финального матча чемпионата мира сборная Франции открыла счет. Болельщики в фан-зоне встретили это событие громкими криками и овациями. Но 27 на минуте Перишич сравнивает счет дальним ударом, и вопрос за кого болеет большинство посетителей фан-зоны отпадает сам по себе. Вверх летят кепки, шляпы и даже бутылки с водой. Многие прыгают и аплодируют.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимали 11 российских городов.