РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске разыскивают очевидцев ДТП на Южном обходе, в котором водитель внедорожника столкнулся с отечественным автомобилем и скрылся с места аварии, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая пострадавшего.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Южный обход Подольска 13 июля около 22:00. Водитель Mitsubishi Pajero столкнулся с автомобилем и ВАЗ-21099 и скрылся с места аварии.

«Машину виновника мы нашли. Однако разыскиваем свидетелей аварии и всех, кто проезжал мимо и возможно заснял ДТП на видеорегистратор», - сказала собеседник портала.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, просят сообщить информацию по телефону: 8(915)007-99-11.