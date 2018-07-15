РИАМО - 15 июл. Сборная Франции открыла счет в финальном матче чемпионата мира по футболу, проходящего в «Лужниках» в Москве, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На 18 минуте встречи гол в ворота хорватов со штрафного удара в свои же ворота забил 17 номер Марио Манджукич.

В полуфинале французы обыграли бельгийцев со счетом 1:0. А хорваты вырвали победу у англичан, забив в дополнительном тайме победный гол - 2:1.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимали 11 российских городов.