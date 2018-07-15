РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на одной из детских площадок две неизвестные женщины распивали алкогольные напитки и курили кальян, сообщается в группе «Климовск Онлайн» в соцсети «ВКонтатке».

Житель округа разместил в группе фотографию, на которой видно, как две женщины, качаясь на детских качелях, распивают напитки в алюминиевых банках и курят кальян. Он отметил, что это произошло в микрорайоне Климовск на Заводской улице, между 14 и 16 домами. И пояснил, что дамы распивали алкоголь на новой детской площадке.

«Распитие спиртных напитков, а также курение в общественных местах, к которым относятся и детские площадки, запрещено законом. За это нарушителям может грозить штраф»,- пояснил представитель администрации округа.