РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В микрорайоне Климовск Подольска 22 июля проведут фестиваль по ловле рыбы на донные снасти «Рожай-2018», сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 22 июля, Климовский рыболовный клуб проведет на реке Рожай (Верхняя Сосновка) в микрорайоне Климовск фестиваль по ловле на донные снасти «Рожай-2018». Сбор участников начнется в 15:00, а старт фестиваля в 16:00. Завершится мероприятие в 20:00. Количество участников ограничено, а запись осуществляется в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте»», - говорится в сообщении.

В фестивале будут принимать участие рыбаки, в количестве не более 30 человек.

Донка или донное удилище — эта простейшая рыболовная снасть, которая используется людьми издавна. На рыбалке донка применяется для ужения крупной донной рыбы, например, карпа, сазана, леща или карася. Под спортивной ловлей на донную удочку подразумевается ловля рыбы на снасть с кормушкой или грузилом (без ограничения веса, объема и конструкции), на удилище с пропускными кольцами длиной до 5 метров, оборудованным катушкой и сигнализирующей поклевку вершинкой.